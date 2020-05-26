العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيان الوزارة: "سجلت اليوم 216 إصابة، مرتفعة عن يوم أمس الاثنين حيث أعلن عن ما يقارب الـ200 إصابة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 4848 حالة".

وأضافت: "أما بالنسبة لحالات الوفاة، فقد ارتفعت إلى الضعف، حيث تم تسجي 6 وفيات، بينما أعلن أمس الاثنين عن تسجيل 3، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 169 حالة".

وتابعت: "انخفض تسجيل حالات الشفاء، حيث أعلن عن تسجيل 41 حالة، مقارنة مع 74 حالة أعلن عنها الاثنين".

وتركزت أغلب الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية في العاصمة بغداد.

المصدر: RT