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العراق.. القبض على عنصر من "داعش" بعد عودته من سوريا

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العراق.. القبض على عنصر من
Reuters
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر في تنظيم "داعش" بعد عودته من سوريا إلى العراق.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم في محافظة الأنبار".

وأشارت إلى أن "المعتقل قدم من سوريا بعد أن تلقى تدريبا على يد عصابات داعش الإرهابية هناك، وقاتل في قضاء حديثة ضد قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير، كما شارك بمعارك البو كمال في سوريا".

وأضافت أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

المصدر: RT

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