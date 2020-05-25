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بوتين يعين سفير موسكو لدى دمشق ممثلا خاصا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سوريا

أخبار العالم العربي

بوتين يعين سفير موسكو لدى دمشق ممثلا خاصا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سوريا
السفارة الروسية لدى سوريا
السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف.
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عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سفير موسكو لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا.

وأصدر بوتين اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين يفيموف، السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سوريا، "ممثلا خاصا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".

ويدخل المرسوم، الذي جرى نشره في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق للـ25 من مايو 2020.

ويتولى يفيموف منصب السفير الروسي لدى سوريا منذ أكتوبر 2018، وسبق أن شغل قبل ذلك مهام سفير روسيا فوق العادة والمفوض في الإمارات.

المصدر: وكالات

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