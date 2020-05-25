الرئاسة اللبنانية: الشائعات حول صحة عون تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد

نفى مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين، الشائعات حول صحة رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.

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وأورد بيان الرئاسة اللبنانية، أن "البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين".

وأضاف مكتب الرئاسة أنه "ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات والتي لا أساس لها من الصحة، ويهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي الشائعات التي طالت صحة الرئيس عون: ستتم ملاحقة مطلقي ومروجي الشائعات الخبيثة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 25, 2020

وكانت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للأنباء، نفت أن تكون قد نشرت نبأ عن وفاة عون (85 عاما)، بعدما انتشر هذا الخبر ليل الجمعة السبت على أحد التطبيقات مثل النار في الهشيم، حيث تناقلت مجموعات على تطبيق "واتس أب"، إشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ونسبه مطلقوه إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" ضمن سيناريو متخيل لا أساس له من الصحة.

المصدر:"الوكالة الوطنية"