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"الوكالة الوطنية" تنفي رسميا نشرها نبأ عن وفاة الرئيس اللبناني

أخبار العالم العربي

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نفت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للأنباء، أن تكون قد نشرت نبأ عن وفاة الرئيس ميشال عون، بعدما انتشر هذا الخبر الليلة الماضية على أحد التطبيقات مثل النار في الهشيم.

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وتناقلت مجموعات على تطبيق "واتس أب" بعد منتصف ليل أمس، إشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون (85 عاما) ونسبه مطلقوه إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" ضمن سيناريو متخيل لا أساس له من الصحة.

وقالت الوكالة الرسمية في ردها اليوم: "إن الوكالة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل، وتؤكد أن لا علاقة لها مطلقا بما نسب إليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة".

المصدر:"الوكالة الوطنية"

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