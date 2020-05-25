مراسلنا: طريق M4 في سوريا أصبح مفتوحا رسميا بضمانة روسية

أفاد مراسلنا في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الطريق الدولي M4 أصبح مفتوحا بشكل رسمي، وهو الطريق الرابط بين شمال شرقي سوريا ومناطق الداخل والساحل بضمانات روسية.

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وهذا الطريق الذي تسيطر على 80 كم منه، الفصائل السورية الموالية لأنقرة منذ عملية "نبع السلام" الأخيرة في منطقة رأس العين، سيكون مخصصا لحركة المدنيين والحركة التجارية.

وقال مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من مطار القامشلي الدولي لـRT في وقت سابق، إنه ستكون هناك دوريات روسية يوميا ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه.

وحسب المسؤول، فإنه سيكون هناك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أي مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.

المصدر : RT