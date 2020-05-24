ناشطون: تركيا نقلت أكثر من 10000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا

أفاد ناشطون سوريون بوصول 500 عنصر من الفصائل المسلحة الناشطة في سوريا إلى الأراضي الليبية بعد نقلهم إليها من قبل تركيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق الوطني.

وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، عن وصول دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لتركيا خلال الساعات الفائتة للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ضد "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده المشير، خليفة حفتر.

وقال المرصد إن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية من سوريا حتى الآن بلغ نحو 10100 "مرتزق" بينهم مجموعة غير سورية.

وأضاف المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 شخص.

وأشار إلى أنه يوجد من ضمن المجموع العام للمجندين نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، وجرى تجنيدهم للقتال في ليبيا "عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر".

وتعد تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن منذ 4 أبريل 2019 عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ويتهم "الجيش الوطني الليبي" وبعد الأطراف الدولية تركيا بنقل مسلحين من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان + وكالات