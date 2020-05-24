الهند تجمد أصول رجل أعمال هندي كبير مقيم في الإمارات

فرضت محكمة هندية، قيودا على ممتلكات رجل الأعمال الهندي الأصل والمقيم في الإمارات بي آر شيتي وزوجته، واعتبرتها ضمانات شخصية لديون لصالح بنك "بارودا".



ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز، أمرت المحكمة التي انعقدت يوم 16 مايو بتجميد الممتلكات كخطوة أولى، في محاولات أكبر بنك في البلاد لاسترداد القروض المقدمة إلى "إن إم سي" والشركات الأخرى المرتبطة بالسيد شيتي، والتي تصل إلى 250 مليون دولار.

وقال محامي البنك دارمندرا تشاتور: "ستعقد الجلسة التالية للمحكمة يوم 8 يونيو".

وفي مارس الماضي، أبرم شيتي مع البنك اتفاقية لرهن أكثر من 16 أصلا عقاريا في الهند. وتبلغ قيمة العقارات حوالي 10 إلى 15 مليون دولار، بحسب أحد المطلعين على القضية.

وفي 3 مايو، أصدر البنك إشعارا قانونيا لشيتي، لتقديم قائمة بالموجودات العالمية وتسليم سندات ملكية العقارات.

كما طلب منه إشعار تأمين ديونه المستحقة، والامتناع عن بيع أو رهن الأصول.

ونفى محامي شيتي جميع المزاعم الواردة في الإشعار.

يذكر أن بنك بارودا هو أحد المقرضين لشيتي، الذي قال في عام 2011 إن البنك الهندي وبنك أبوظبي التجاري هما البنكان الوحيدان اللذان ساعداه خلال الأزمة المالية العالمية.

وتُظهر تسجيلات، أن شيتي تعهد بالعديد من ممتلكاته في الإمارات، إلى مقرض محلي، بما في ذلك شقق في برج خليفة.

المصدر: صحيفة "الخليج" الإماراتية