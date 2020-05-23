الكويت تحسم مسألة رفع حظر كورونا الخميس المقبل

أكدت مصادر كويتية مطلعة، أن مجلس الوزراء سيناقش التقرير التقويمي الذي رفعه وزير الصحة باسل الصباح، حول الأوضاع الصحية في البلاد وأزمة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيناقش الإجراءات الحكومية المقبلة لمواجهة تحديات الفيروس يوم الخميس، وحسم موضوع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضافت المصادر: "التقييم المطروح أمام مجلس الوزراء، يتناول أبرز الأمور التي طرأت على معدلات الإصابة، ونتيجة إجراءات وزارة الصحة والعراقيل التي واجهتها خلال الحظر المطبق في جميع المناطق".

وتابعت: "سيدرس المجلس الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات الصحية المزمع اتخاذها عقب عيد الفطر وانتهاء الحظر في الـ30 من مايو الجاري، قبيل إعلانها".

وأكدت المصادر أن الأوضاع الصحية الخاصة بفيروس كورونا لا تزال تحت السيطرة، مشيرة إلى أن المستشفيات العامة والميدانية قادرة على احتواء أعداد المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 900 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 20464، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 148.

ووصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية إلى أكثر من 268154 فحصا، وتماثلت للشفاء 5747 حالة.

المصدر: "القبس"