العراق: مشكلتنا الكبرى ضعف الوعي وتهاون المواطنين مع كورونا

اعتبرت لجنة "الخبراء والمستشارين" في وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، أن مشكلة فيروس كورونا في العراق، تكمن في "ضعف الوعي وتهاون المواطنين" مع الفيروس.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن "مضاعفة أعداد الفحوصات الميدانية رفع من معدلات أرقام الإصابات، كما أن أغلب المصابين ملامسون لا تظهر عليهم أعراض المرض وهم الآن تحت رعاية صحية متميزة".

وأشارت، إلى أن "مشكلة العراق الكبرى تكمن في ضعف الوعي وتهاون الكثير من المواطنين بخطورة الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وفي وقت سابق من اليوم، تسجيل 308 إصابات خلال يوم واحد، في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس في العراق في مارس الماضي.

وبلغ مجموع الإصابات في البلاد 4272 إصابة، وحالات الشفاء 2585، والوفيات 152.

المصدر: RT