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الشرطة المصرية: مشاجرة الجيزة بسبب خلاف جيران وليس كورونا

أخبار العالم العربي

الشرطة المصرية: مشاجرة الجيزة بسبب خلاف جيران وليس كورونا
Reuters
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قال مصدر أمني مصري، إن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تمكّنوا من السيطرة على مشاجرة نشبت بين شابين بمنطقة ساقية مكي بسبب خلافات الجيرة.

وأضافت المصادر، أن القوات الأمنية تحفظت على طرفي المشاجرة، وتمّ إحالتهما للنيابة التي باشرت التحقيق.

ونفت ما تردد حول أن المشاجرة بسبب مرض والد أحد طرفي المشاجرة بفيروس كورونا، وأنها نشبت بعد فتحه محل والده المصاب.

وأكّدت المصادر أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة، وأمر أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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