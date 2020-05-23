عقب تعذر الرؤية.. الصومال يعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال، اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، عقب إعلانها أمس الجمعة عدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ نور محمد حسن، إلى أن "الهلال ثبتت رؤيته في كثير من الأقاليم الواقعة في جنوب الصومال".

معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية @sheikhnurm : عملنا على تحري هلال #شوال وحتى بعد صلاة عشاء يوم الجمعة لَم يَتقدم أحد للشهادة على رؤيته، ولذلك تم الاعلان عن أنه يوم السبت سيكون المتمم للثلاثين مِن رمضان.

ثم بعد ذلك تقدم لنا مواطنون رأوا الهلال، فأثبتنا شهادتهم. pic.twitter.com/DxxCxupCRU — المجلس العام لعلماء الصومال (@Olmaa_Somali) May 22, 2020

وقدم كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري التهاني إلى الشعب الصومالي بحلول مناسبة العيد.

أهنئ الشعب الصومالي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ولأن هذا العيد يتزامن مع انتشار وباء #كورونا، أحث جميع المواطنين على توخي الحذر واتباع إرشادات الأطباء. ولا يفوتني أن أشكر أبطالنا الأطباء والممرضين على تضحياتهم الجسام لإنقاذ الأرواح ووضع حد لهذا المرض الفتاك pic.twitter.com/9XCLAYrhLU — حسن علي خيري (@HassanKhaire_AR) May 22, 2020

وأثار موقف الحكومة المضطرب في تحديد يوم عيد الفطر، استغراب الكثير من المواطنين، إذ وصف بعضهم ما قامت به الحكومة الصومالية بأنه "تلاعب بعقول الناس".

وألمح بعض الناشطين إلى أن ما أعلنت عنه الحكومة، جاء بسبب تأثير بعض الجماعات الدينية النافذة في الحكومة، والتي خرجت عن إجماع الأمة الإسلامية لـ"دوافع سياسية".

وخالف رجال دين بارزون موقف الحكومة، وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أدلة يمكن الاعتماد عليها في ثبوت رؤية الهلال، وأكدوا في منشورات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيكملون شهر شعبان.

وبهذا يكون الصومال ثاني بلد عربي يعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إعلان موريتانيا السبت غرة شهر شوال.

المصدر: "وكالات"