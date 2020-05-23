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عقب تعذر الرؤية.. الصومال يعلن السبت أول أيام عيد الفطر

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عقب تعذر الرؤية.. الصومال يعلن السبت أول أيام عيد الفطر
Reuters FEISAL OMAR
شباب صوماليون يصلون في العاصمة مقديشو
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال، اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، عقب إعلانها أمس الجمعة عدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ نور محمد حسن، إلى أن "الهلال ثبتت رؤيته في كثير من الأقاليم الواقعة في جنوب الصومال".

وقدم كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري التهاني إلى الشعب الصومالي بحلول مناسبة العيد.

وأثار موقف الحكومة المضطرب في تحديد يوم عيد الفطر، استغراب الكثير من المواطنين، إذ وصف بعضهم ما قامت به الحكومة الصومالية بأنه "تلاعب بعقول الناس".

وألمح بعض الناشطين إلى أن ما أعلنت عنه الحكومة، جاء بسبب تأثير بعض الجماعات الدينية النافذة في الحكومة، والتي خرجت عن إجماع الأمة الإسلامية لـ"دوافع سياسية".

وخالف رجال دين بارزون موقف الحكومة، وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أدلة يمكن الاعتماد عليها في ثبوت رؤية الهلال، وأكدوا في منشورات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيكملون شهر شعبان.

وبهذا يكون الصومال ثاني بلد عربي يعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إعلان موريتانيا السبت غرة شهر شوال.

المصدر: "وكالات"

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