مالية كردستان العراق توافق على مقترحات الكاظمي

أعلنت وزارة المالية في كردستان العراق، موافقتها على مضمون رسالة بعثها وزير المالية العراقي علي علاوي، وتضمنت أربعة مقترحات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل.

وأشارت الوزارة إلى أن "المقترحات تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر أبريل من قبل المالية في بغداد لإقليم كردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساسا لها".

وأضافت: "يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها"، مبينة أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر أبريل الماضي يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات.

وأكد مصدر في مجلس رئاسة وزراء الإقليم، أن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرر إرسال 400 مليار دينار لكردستان"، مضيفا أن "المبلغ أقل بـ53 مليار دينار من المبالغ المرسلة خلال الأشهر الماضية، وهناك احتمال كبير أن يصل المبلغ قبل عيد الفطر".

وبحسب قانون موازنة 2019، تلتزم الحكومة العراقية شهريا بإرسال 453 مليار دينار للإقليم الشمالي للبلاد.

1 دينار عراقي = 0,00084 دولار أمريكي

المصدر: "رووداو"