كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها

تعيد كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها يوم غد الأحد بعد إغلاقها لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الدينية التي تدير الكنيسة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت: "لأسباب أمنية وبهدف تجنب خطر تفشي كوفيد-19 مجددا، فإن عدد (الزوار) لن يتجاوز في مرحلة أولى خمسين شخصا وسيسمح فقط بدخول الكاتدرائية لمن لا يعانون حرارة أو أعراض إصابة (بالفيروس) ولمن يضعون كمامات مناسبة".

وأضافت السلطات في بيانها: "سيكون ضروريا أيضا التزام مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر مع تفادي أي عمل ينطوي على اتصال جسدي مثل ملامسة أو تقبيل الحجارة والأيقونات والثياب والعاملين في الكاتدرائية".

وأغلقت كنيسة القيامة في 25 مارس قبيل عيد الفصح في إطار إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء، أن باحات المسجد الأقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الاحد.

المصدر: وكالات