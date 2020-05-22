قوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر تسيطر على مدينة مزدة

أعلنت القوات الخاصة التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خلفية حفتر، إحكامها السيطرة على مدينة مزدة في منطقة الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة "الصاعقة" في جيش حفتر ميلود الزوي اليوم الجمعة، أن السرية 23 بالكتيبة الأولى تعمل بعد دخول مزدة، على تأمين البوابات الشرقية والغربية للمدينة وطرد جميع المليشيات منها.

وبدأت قوة وصفت بـ"الضخمة" من قوات "الجيش الوطني الليبي" وقوات "الصاعقة" والقوة المساندة من أبناء مدينة الزنتان، بالانتشار في مزدة وعلى طول الطريق السريع المودي إلى مدينتي غريان والأصابعة.

المصدر: RT