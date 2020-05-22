شكري يؤكد لبوريل ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، وضرورة استعادة الأمن لهذا البلد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن المحادثة جرت يوم أمس، مشيرة إلى أن شكري وبوريل بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بينها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف البيان أن شكري شدد على "أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة، وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي الشقيق".

وخلال مناقشة علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعرب شكري عن تقديره لما قدمه الاتحاد لبلاده من الدعم مؤخرا من أجل تطوير القطاع الصحي الذي يكافح جائحة فيروس كورونا.

وأكد شكري أهمية التضامن للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

وتناول شكري وبوريل آخر مستجدات القضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام، مع التأكيد على أهمية مبدأ حل الدولتين.

المصدر: RT