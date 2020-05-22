 
مباشر

المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين

أخبار العالم العربي

المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين
Reuters
وزير الخارجية الفليطسني رياض المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxpf

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن نظيره الأردني أيمن الصفدي، أخطره بصدور موافقة الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الفلسطينيين العالقين في عدة دول.

وأكد المالكي أنه يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الأردني على جميع الإجراءات والترتيبات ومواعيد رحلات الإجلاء، ليتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة على صفحة وزارة الخارجية.

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، مشيرا إلى أنها تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني في كافة المحافل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا