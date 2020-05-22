الكويت: 9 وفيات و955 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن رصد 9 حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

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بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 138 وفاة و19564 إصابة و5515 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 139 مواطنا كويتيا و196 مقيما مصريا و318 مقيما من الجنسية الهندية و111 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 955 حالة جديدة، وتسجيل 310 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 19,564 حالة pic.twitter.com/3zaaRzUAJP — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 22, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية