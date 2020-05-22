 
مباشر

الكويت: 9 وفيات و955 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت: 9 وفيات و955 إصابة جديدة بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxn0

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن رصد 9 حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
كورونا في الكويت.. 5 وفيات جديدة والإصابات اليومية فوق الألف مجددا
كورونا في الكويت.. 5 وفيات جديدة والإصابات اليومية فوق الألف مجددا

بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 138 وفاة و19564 إصابة و5515 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 139 مواطنا كويتيا و196 مقيما مصريا و318 مقيما من الجنسية الهندية و111 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا