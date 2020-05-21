الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من ألف حالة جديدة للعدوى.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 1041 حالة جديدة، وتسجيل 320 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 18,609 حالة pic.twitter.com/BQsG4UAj9N — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 21, 2020

يتبع..