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الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters Stephanie McGehee
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شهدت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من ألف حالة جديدة للعدوى.

يتبع..

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