بالفيديو.. محمد بن زايد يدعو المواطنين لالتزام منازلهم يوم العيد لمكافحة كورونا

ناشد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب قائد القوات المسلحة، المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في بقية شهر رمضان المبارك، وخلال عيد الفطر.

إقرأ المزيد

وأعرب عن ثقته في استجابة والتزام المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات لكل ما يضمن سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وأكد محمد بن زايد خلال المحاضرة الرمضانية الرابعة التي نظمها مجلس محمد بن زايد عن بعد، على ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على سلامة الأرواح البشرية الغالية، مشددا على أن "عدم الالتزام يؤثر سلبا في المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية لكل الجهود المتميزة التي تبذل منذ بداية انتشار (وباء كورونا) مما يكلفنا الكثير".

وأضاف: "أنا على ثقة منذ بداية انتشار الوباء بقدرتنا على تجاوز هذا التحدي.. وأن الحل والنتائج المبشرة قادمة بإذن الله، لكن نحتاج إلى الصبر. إن التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم هو ما يشهده العالم أجمع، لكن الاختلاف والفارق بين الدول في المواجهة هو قدرات أبنائها وكوادرها البشرية التي تضعها في المقدمة، وهو ما جعل دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التصدي لهذا الوباء".

بدورها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم وزارة الصحة في الإمارات، إن استجابة بلادها لوباء كورونا تميزت بالتركيز على الفحص والتقصي والاكتشاف المبكر للحالات، ما ساعد على التدخل السريع والحد من انتشار الفيروس.

وأكدت أن "العنصر الأساسي في كل مراحل التعامل مع انتشار الفيروس هو اتباع الإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي واستخدام الكمامات وغسل اليدين. ورغم بساطة هذه الإجراءات إلا أن دورها كبير في كل المراحل للوقاية والحد من الانتشار".

المصدر: "الإمارات اليوم"