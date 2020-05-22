مصر.. هيئة الكتاب تعتذر عن بث مناظرة فرج فودة بسبب تعرض قناتها للاختراق

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن عدم عرض مناظرة الكاتب فرج فودة في معرض الكتاب 1992، والتي كانت مقررة الـ11 مساء الليلة على يوتيوب، بعد تعرض القناة للاختراق.

وأكدت الهيئة في بيان لها قبل قليل، أنه سيتم عرض المناظرة غدا في تمام الـ11 مساء، على قناتي وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب، داعية "أن يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها".

ودارت المناظرة التاريخية بين شهيد الكلمة المفكر الكبير فرج فودة من جانب، والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي من جانب آخر، في معرض الكتاب عام 1992.

ويأتي بث المناظرة، التي تسببت في اغتيال فودة، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

وفرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، وتم اغتياله على يد جماعة إسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT