الأوقاف الفلسطينية: صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان قائمة

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عبد الهادي الآغا، أن "صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مازالت قائمة، مع تشديد الإجراءات الوقائية المتفق عليها".

وقال الآغا: "صلاة الجمعة قائمة غدا بإذن الله وفق تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة، ولا صحة للحديث المتداول عن إلغائها".

وأضاف: "نؤكد على وجوب التزام الشرائح التي أشير لها (النساء، كبار السن، الأطفال، المرضى، ضعيفو المناعة، الخارجون من الحجر الصحي مؤخرا) بالأخذ بالرخصة والصلاة في البيت ظهرا".

وتابع: "نذكر بأن رخصة الصلاة في البيت ظهرا تشمل الجميع".

المصدر: RT