لجنة الصحة بالبرلمان المصري ترفض غرامة 4 آلاف جنيه داخل أتوبيسات النقل العام لمن لا يرتدي الكمامة

رفض النائب محمد الشوري عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، توقيع قرار فرض غرامة 4000 جنيه على كل من لا يرتدى الكمامة فى حافلات النقل العام في البلاد.

وقال البرلماني: "المواطن لو معاه 4000 جنيه، هيركب الأتوبيس ليه".

واعتبر الشوري فى تصريحات صحفية، إن هذه الغرامة كبيرة جدا خاصة وأن هناك "ناس غلابة وجاهلة بإجراءات كورونا".

وأشار إلى "عدم جواز التخلي عن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا حتى يلتزم المواطنون لأنهم يأخذوا هذه الأمور ببساطة".

وطالب بتغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات فى أى مكان بغرامة قدرها 200 جنيه، وخاصة أن هناك عددا من المواطنين يجهلون حجم أزمة كورونا.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT