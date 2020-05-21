سوريا.. إلغاء السجل التجاري لشركتي "خدمات أمنية خاصة"

شطبت وزارة التجارة الداخلية السورية، السجل التجاري لشركتين تعملان في مجال خدمات الحماية والحراسة.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال برازي، قرارا بشطب السجل التجاري لشركة "إلفا" للحماية والحراسة والأنظمة الأمنية.

كما أصدر قرارا تضمن شطب السجل التجاري، العائد لشركة "فالكون" للمنظومات والخدمات الأمنية.

وحسب قراري الشطب، فإن المسؤولية التضامنية تقع على المديرين والشركاء، فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.

وشطب السجل التجاري، يعني قانونا شطب الشخصية الاعتبارية للشركة.

يذكر أن الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الأمن والحراسة لم تعرفها سوريا إلا في فترة حديثة نسبيا، إذ ظهرت تلك الشركات بعد إصدار المرسوم رقم 55 لعام 2013، الذي تأسست استنادا إليه عدة شركات تهدف إلى حماية الشخصيات والممتلكات والملكيات الخاصة والعامة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT