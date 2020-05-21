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محمد بن زايد يوجه رسالة العيد

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يوجه رسالة العيد
Reuters
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تهنئة بعيد الفطر داعيا الجميع في الإمارات إلى التواصل عبر التقنية الحديثة خلال العيد تفاديا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "رسالتي للمواطن والمقيم خلال العيد.. فلنحافظ على أهلنا وذوينا ودعونا نتواصل في العيد عن طريق التقنية الحديثة لنقلل من أعداد الإصابات".

وسجلت السلطات الإماراتية اليوم 941 إصابة و6 وفيات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الإصابات 26004 حالات، بينها 233 وفاة. 

المصدر: RT

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