محمد بن زايد يوجه رسالة العيد

وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تهنئة بعيد الفطر داعيا الجميع في الإمارات إلى التواصل عبر التقنية الحديثة خلال العيد تفاديا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "رسالتي للمواطن والمقيم خلال العيد.. فلنحافظ على أهلنا وذوينا ودعونا نتواصل في العيد عن طريق التقنية الحديثة لنقلل من أعداد الإصابات".

محمد بن زايد: رسالتي للمواطن والمقيم خلال العيد.. فلنحافظ على أهلنا وذوينا ودعونا نتواصل في العيد عن طريق التقنية الحديثة لنقلل من أعداد الإصابات #الإمارات_اليومpic.twitter.com/SHX7yUBukB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 21, 2020

وسجلت السلطات الإماراتية اليوم 941 إصابة و6 وفيات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الإصابات 26004 حالات، بينها 233 وفاة.

المصدر: RT