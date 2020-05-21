مصر.. السيسي ينقذ مصورا اعتقد أنه سيسقط من شرفة وحدة سكنية  (صور)

أقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، على فعل عفوي تجاه مصور الرئاسة، معتقدا أنه سيسقط من شرفة وحدة سكنية.

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وقام الرئيس المصري برد فعل سريع عندما حاول المصور تصويره بعدسة كبيرة، تلزم الابتعاد عن الوجه حيث قام بإلقاء نفسه للخارج للتصوير، إلا أن الرئيس المصري قام بسحبه للداخل.

وافتتح السيسي اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من المشروع السكني "بشائر الخير3"، الذي يهدف لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة مأوى الصيادين العشوائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية