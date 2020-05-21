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حكومة الوفاق الليبية تعلن تشكيل لواء جديد

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حكومة الوفاق الليبية تعلن تشكيل لواء جديد
Reuters AS/PKP
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، تشكيل "لواء مشاة" يتبع "لرئاسة الأركان العامة"، ضمن عملية بناء القوات المسلحة.

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وجاء في قرار السراج الذي نقله الموقع الإلكتروني لقناة "ليبيا الأحرار" أن اللواء رقم 51 يتكون من "3 كتائب مشاة وكتيبة دبابات وأخرى للمدفعية ووحدات للتأمين والسيطرة".

كما نص القرار على "تحديد تسميات الكتائب التابعة لكل لواء وأماكن تمركزاتها ومهامها وتعيين آمريها".

وشدد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري".

وتحاول قوات الوفاق بعد نجاحها في السيطرة على قاعدة الوطية الاثنين الماضي، الهجوم لانتزاع منطقتين مواليتين "للجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وهما ترهونة ومزدة.

وأعلن في وقت سابق من اليوم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية عقيد محمد قنونو استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالكامل.

المصدر: وكالات

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