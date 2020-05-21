أمير أردني يدعم انتخاب رئيس الوزراء في المملكة

أعلن الأمير الأردني علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، تأييده فكرة انتخاب رئيس الوزراء في المملكة.

وجاءت تصريحات الأمير في مقابلة مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، على موقع "يوتيوب" الثلاثاء.

وفي جوابه عن سؤال عما إذا كان النظام الملكي بالأردن قد تطور، أجاب الأمير علي: "أكيد تطور، وأنا مع شيء وحيد بأن تكون انتخابات لرئاسة الوزراء من قبل البرلمان".

وتنص المادة 35 من الدستور، على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء على تنسيب رئيس الوزراء".

وكلف الملك عبد الله منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999، 12 رئيس وزراء بتشكيل 18 حكومة.

المصدر: "الأناضول"