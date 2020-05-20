الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال "المرشح لخلافة البغدادي"

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

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ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الجهاز قوله إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

قناة السومرية

قناة السومرية

وأضاف أن "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

وكان قرداش أحد المرشحين لخلافة البغدادي، الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة بمدينة إدلب السورية.

المصدر: السومرية نيوز