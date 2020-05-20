الجزائر تسجل استقرارا في الوفيات وانخفاضا في الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، والإصابات إلى 7542 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 222 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3986.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الثلاثاء 6 وفيات و176 إصابة، والاثنين سجلت 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT