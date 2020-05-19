الجزائر تزيد ساعات حظر التجول خلال عيد الفطر

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن السلطات ستزيد ساعات حظر التجول المفروض، بهدف المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر.

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وجاء في بيان المكتب صدر عن المكتب أن "حجرا جزئيا منزليا سيطبق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر، من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الـموالي. كما سيتم، خلال هذين اليومين، تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية الواحدة".

وشدد البيان على ضرورة امتثال المواطنين لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي وكذا إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن العمومية المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر.

وأبلغت الجزائر عن 7377 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" و561 حالة وفاة.

المصدر: وكالات