الجزائر تسجل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة بعموم البلاد.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 561، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 7377.

وسجلت الوفيات الجديدة في مدن سطيف، والبليدة، ووهران، وورقلة، وتيارت، وسيدي بلعباس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT