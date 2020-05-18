الجزائر تسجل انخفاضا طفيفا في الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555 والإصابات إلى 7201.

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وأكد جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 118 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3625 حالة شفاء.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض طفيف في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 198 إصابة و6 وفيات.

وكانت الوزارة حذرت من تهاون المواطنين خلال شهر رمضان في تطبيق احترام مسافة التباعد والتدابير الوقائية الأساسية.

المصدر: RT