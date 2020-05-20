مصر تعلن عن حدث عسكري ضخم رغم أزمة كورونا

أعلن معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية EDEX-2020 عن إجراء فعالياته في الفترة بين 7-10 ديسمبر 2020 ، دون تأجيل، رغم أزمة كورونا.

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وقالت الصفحة الرسمية للمعرض أن شركة " فينكانتيري Fincantieri " الإيطالية الرائدة في بناء السفن، أكدت على مشاركتها في فعاليات المعرض كراع رئيسي، لتنضم إلى قائمة رعاة المعرض التي تضم حاليا كلا من شركة MBDA الأوروبية، وشركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin الأمريكية.

وكانت قد انطلقت فعاليات معرض "EDEX" (إيديكس) لأول مرة عام 2018 في القاهرة، حيث ضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول.

المصدر: RT