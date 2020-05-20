تراجع في الإصابات الجديدة بكورونا بعد قفزة قياسية في الكويت وارتفاع ملموس في عمان والبحرين

سجلت السلطات الكويتية في آخر 24 ساعة انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد قفزة قياسية حصلت أمس، فيما رصدت السلطات العمانية والبحرينية ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 804 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 1073 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 17568.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 804 حالة جديدة، وتسجيل 204 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 17,568 حالة pic.twitter.com/3AatUlKiXT — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 20, 2020

وتوفى ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124، فيما ارتفع عدد المتعافين بواقع 204 حالات شفاء جديدة وبلغ 4885 شخصا.

وفي سلطنة عمان، شهدت حصيلة الإصابات بكورونا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بـ372 حالة جديدة (مقابل 292 إصابة في اليوم السابق)، وأصبح مجموعها العام 5671 إصابة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (372) ثلاثمائة واثنتين وسبعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها مائة واثنتان وخمسون (152) حالة لعمانيين، ومائتان وعشرون (220) حالة لغير عمانيين#عمان_تواجه_كورونا#عُمانpic.twitter.com/a09fSnD3rL — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 20, 2020

وسجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان وفاة جديدة واحدة ناجمة عن الفيروس اليوم، والضحية مواطن عماني في سن 70 عاما، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوى في الدولة إلى 28 حالة وفاة. وتماثل 1661 مريضا للشفاء من كورونا في عمان حتى اليوم.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد 311 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 190 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7843، بما في ذلك 12 حالة وفاة و4497 حالة نشطة و3334 حالة شفاء.

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و 114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 20, 2020

المصدر: RT