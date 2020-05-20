مصر ترفض منح جنسيتها لفلسطينيين اثنين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفضها منح الجنسية المصرية لفلسطينيين اثنين لدوافع أمنية.

ورفضت الوزارة طلب عيسى سعيد محمد القايض، وهو فلسطيني الجنسية، اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ، للدواعي الأمنية.

كما تم رفض طلب محمود حسين إسماعيل بشير، وهو فلسطيني الجنسية أيضا، اكتساب جنسية جدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ، للدواعي الأمنية.

والتعديل الذي أجري على قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004، نص على أنه يكون مصريا "من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية".

بينما نصت المادة الثالثة على أن "يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".

المصدر: وسائل إعلام مصرية