 
مباشر
عاجل
المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

كورونا في السودان.. 137 إصابة جديدة و6 وفيات

أخبار العالم العربي

كورونا في السودان.. 137 إصابة جديدة و6 وفيات
Reuters
كورونا في السودان.. 137 إصابة جديدة و6 وفيات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwy1

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان يوم الثلاثاء، تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2728 حالة، بينها 111 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 286 شخصا.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت السلطات السودانية عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء 19 مايو، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا