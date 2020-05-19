وزير العدل السعودي يصدر تعميما لمحاكم المملكة بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

أصدر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، تعميما لكافة المحاكم يبلغ بقرار المحكمة العليا الذي يقضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

وأفادت وزارة العدل السعودية، في بيان، بأن التعميم يتضمن تبليغ كافة المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا، الذي ينص على اكتفاء المحاكم "في سياق عقوبة الجلد التعزيرية... بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن".

تعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مبني على قرار المحكمة العليا: إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية pic.twitter.com/RriCZI6SDP — العدل.. عن بعد (@MojKsa) May 19, 2020

وأوضح التعميم أن هذا المبدأ أقر بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار، ووفقا لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا، ومنها "تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء".

وفي أبريل الماضي، قررت الهيئة العامة في المحكمة العليا السعودية، بناء على أمر ملكي، إلغاء أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

وسبق أن أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد، في أبريل الماضي، أن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد".

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية