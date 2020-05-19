الغنوشي يهنئ السراج باستعادة قاعدة "الوطية"

هنأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، يوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، باستعادة قاعدة "الوطية" العسكرية القريبة من حدود تونس.

وتأتي تهنئة الغنوشي غداة إعلان السيطرة بشكل كامل على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس، وانسحاب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وقالت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، إن السراج تلقى اتصالا هاتفيا من الغنوشي تناول مستجدات الوضع في ليبيا.

وهنأ الغنوشي السراج بـ"استعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية"، وأعرب عن "ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية".

وحسب البيان، فقد أكد الغنوشي أنه "لا حل عسكريا للصراع في ليبيا"، مشددا على "ضرورة العودة للمسار السياسي".

وتابع أن تونس "تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد".

من جهته، أعرب السراج عن "الشكر والامتنان لمشاعر الأخوة التي أبداها الغنوشي"، مشيدا بـ"عمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا"، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: RT + وكالات