بعد سيطرة الوفاق على الوطية.. الجيش الليبي يعلن عن إعادة "تموضع" قواته في طرابلس!

أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة قررت إعادة التمركز في بعض المحاور بطرابلس، في عملية وصفها بأنها "عسكرية تعبوية بحتة".

وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة "قرر إعادة تمركز بعض المحاور في مدينة طرابلس في عملية عسكرية تعبوية بحتة، إلى نقاط جديدة وإلى تمركزات جديدة".

وأفاد بأن هذا التموضع أو التمركز قد يفرض "سحب أو إعادة مواقع إلى مواقع سابقة، ولكن في بعض المحاور، وهي عملية تكتيكية تعبوية نأمل من المواطن الليبي أن لا يهتم بهذا، لأنها شأن عسكري وشأن عملياتي".

واستدرك المسماري قائلا إن القائد العام المشير خليفة حفتر أكد قبل قليل، أن هذه الخطوة هي من أجل "فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان وبالأهالي خلال أيام العيد، حتى لا يكون هناك احتكاك أو سبب لاستهدافهم من قبل العدو والمليشيات الإرهابية".

وروى المتحدث باسم قوات حفتر "ما حدث في الوطية خلال الساعات الماضية"، مشيرا إلى أن الجيش نفذ "عملية انسحاب ناجحة بامتياز" من القاعدة الجوية إلى "نقطة التجمع الثانية".

وكشف المتحدث العسكري أن قرار الانسحاب اتخذه المشير خليفة حفتر بناء على تقرير من آمر المنطقة العسكرية الغربية، وأن عملية الانسحاب بدأت منذ 3 أو 4 أشهر، بسحب الطائرات والآليات من الوطية، وصولا إلى سحب الأفراد مؤخرا تحت غطاء جوي.

وشدد المسماري على أن قاعدة "الوطية" ستعود إلى سيطرة الجيش قريبا، "وسيتم تغيير اسمها، ولن تكون باسم تركي، كما يتردد الآن"، مشددا أيضا على أن "المعركة لم تنته".

يذكر أن قوات حكومة الوفاق الوطني التي مقرها في العاصمة الليبية طرابلس سيطرت مؤخرا على قاعدة الوطية الجوية الواقعة جنوب غربي طرابلس بعد عدة محاولات لاقتحامها.

المصدر: RT