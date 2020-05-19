بوغدانوف وعريقات يبحثان التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارحية الروسي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في اتصال هاتفي، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المكالمة تناولت "ملف تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأساس القانوني المعترف به دوليا، بمساعدة من رباعية الوسطاء الدوليين".

وذكر البيان أن الجانب الروسي شدد، خلال الاتصال (الذي بادر إليه الجانب الفلسطيني)، على أهمية عدم التباطؤ في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 28 يناير، نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما قال إنها خطته لـ"إحلال السلام في الشرق الأوسط"، المعروفة إعلاميا تحت اسم "صفقة القرن".

وأعلنت القيادة الفلسطينية عن رفضها لهذه الخطة، الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أيضا ما يعارضه المجتمع الدولي الذي يعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جدد إصرار الفلسطينيين على الاعتراف بدولتهم في حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: وكالات