مصر.. جريمة جنسية بشعة في رمضان ضحيتها طفلة صغيرة

تمكنت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض جريمة العثور على جثة طفلة ملقاة بإحدى الترع بميت غمر.

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وتبين وفقا للأجهزة الأمنية المصرية أن ابن عم الطفلة تعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بها بإحدى الترع.

وبدأت الواقعة بتلقي الأمن المصري إخطارا من والد الطفلة 10 أعوام يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضي، وبتكثيف البحث والتحري عثر على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل إحدى الترع بالقرية.

وكشف الأمن أن وراء الواقعة ابن عمها ويدعى أحمد وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وقال إنه قام باستدراجها أثناء اللعب وتعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بجثتها بإحدى الترع بالقرية.

المصدر: صدى البلد