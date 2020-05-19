6 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من بين الإصابات الجديدة هناك 5 حالات وافدة، من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأضاف البيان أن العدد الكلي للمصابين بالوباء 1043 شخصا، فيما بلغت الوفيات سقف الـ46، وشفي 819 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 178 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

المصدر: وزارة الصحة التونسية