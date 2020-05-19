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تداول خطأ كبير للرئاسة التركية (صور)

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تداول خطأ كبير للرئاسة التركية (صور)
Reuters
أردوغان
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وقعت الرئاسة التركية في خطأ كبير على موقعها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال إعلان فرض حظر التجول في البلاد.

تداول خطأ كبير للرئاسة التركية (صور)خطأ الرئاسة التركية

وخلطت الرئاسة التركية بين وقفة عيد الفطر ووقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى قائلة: "سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد".

وتركت الحساب التدوينة لمدة ساعة تقريبا، ولكن تم تعديلها فيما بعد، وتم حذف كلمة يوم عرفة ليصبح التعديل: " سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد".

تداول خطأ كبير للرئاسة التركية (صور)التعديل

المصدر: وكالات

 

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