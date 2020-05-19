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شاهد.. قتلى وجرحى في حادث سير مروع في مصر (فيديو+صور)

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شاهد.. قتلى وجرحى في حادث سير مروع في مصر (فيديو+صور)
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قتلى وجرحى بحادث سير في مصر
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أدى حادث سير مروع إلى وفاة وجرح عدد من المواطنين المصريين مساء الاثنين على الطريق الدائري في القاهرة.

وهرعت قوات الإنقاذ والأمن إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة نقل، صدمت أكثر من 10 سيارات على الطريق، قرب قسم شرطة "البساتين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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