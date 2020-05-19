شاهد.. قتلى وجرحى في حادث سير مروع في مصر (فيديو+صور)

أدى حادث سير مروع إلى وفاة وجرح عدد من المواطنين المصريين مساء الاثنين على الطريق الدائري في القاهرة.

وهرعت قوات الإنقاذ والأمن إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى.

قبل موعد الإفطار بدقائق .. «حادث مروّع في مصر» بين 10 مركبات ..!🇪🇬🚙



▪️ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً صادمة لحادث وقع أعلى الطريق الدائري بالقرب من قسم شرطة البساتين في مصر قبل موعد الإفطار، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق مركبة نقل ثقيلة.#الرؤية_بلا_حدودpic.twitter.com/RnhWPDLIFF — صحيفة الرؤية (@Alroeya) May 18, 2020

عمرو أديب يحكي تفاصيل حادث دائري المعادي: بسبب مقطورة في ناس قعدت ٣-٤ ساعات عالدائري ساعة الفطار#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/y3n8EiSLef — MBC مصر (@mbcmasr) May 19, 2020

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة نقل، صدمت أكثر من 10 سيارات على الطريق، قرب قسم شرطة "البساتين".

قبل موعد الإفطار بدقائق .. «حادث مروّع في مصر» بين 10 مركبات ..!🇪🇬🚙



انحرفت المركبة الثقيلة نحو اليسار واصطدمت بـ 9 سيارات تحطمت جميعها بالكامل، نتج عنها مصرع شخص و 6 مصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.#حديث_المجتمعpic.twitter.com/Kpp0rXHT4A — hadithalmojtama3 (@hadithalmojtam3) May 18, 2020

“تريلا عجنت 9 سيارات”.. كواليس حادث مروع أعلى “دائري المعادي” (صور) https://t.co/uIbKjAnoWX — اخبار مصر (@EgyptArNews) May 19, 2020

المصدر: وسائل إعلام مصرية