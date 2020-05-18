وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل (صورة)

أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء يوم الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير، الشيخ صالح عبد الله كامل.

وأعلنت صحيفة "عكاظ" السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة رجل الأعمال صالح عبد الله كامل.

عاجل | وفاة رجل الأعمال صالح كامل.https://t.co/6pBjr6hGdh#صحيفة_مكةpic.twitter.com/eqUxF9nG9h — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) May 18, 2020

والراحل صالح عبد الله كامل من مواليد مكة عام 1941، نال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

وصالح عبد الله كامل هو مالك "قناة اقرأ"، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة "دله البركة"، و"مجموعة البركة المصرفية"، ومالك ومؤسس ورئيس شبكة "راديو وتلفزيون العرب"، ورئيس مجلس إدارة كل من "المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية"، و"الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة"، ورئيس لجنة المشاركين في "محفظة البنوك الإسلامية"، وعضو مجلس أمناء كل من "جامعة الفيصل"، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

شغل منصب رئيس "غرفة جدة"، ومستشار في وزارة المالية السعودية لمدة 10 سنوات، وممثلا مالي الوزارة نفسها، وعضو مجلس أمناء "مؤسسة الفكر العربي"، وعضو كل من "الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية"، و"الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام"، والمجلس الدائم لـ "صندوق التضامن الإسلامي"، كما عمل في "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

نال عدة جوائز، منها: "جائزة رجل المصارف" من "البنك الإسلامي للتنمية" عامي 1995 و1996، و"جائزة رجل أعمال الخليج" عام 1993، ولديه كتاب من تأليفه بعنوان "هذا فهمي للزكاة".

وحصل رجل الأعمال السعودي على دكتوراه فخرية في الإعلام وخدمة تواصل الشعوب من "جامعة ليك هرست" في الولايات المتحدة، ودكتوراه فخرية من "جامعة إفريقيا العالمية" في السودان.

ونعت شخصيات سعودية شهيرة رجل الأعمال الشهير، حيث قال الداعية عائض القرني عبر حسابه بموقع "تويتر"، "غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وأرفق التغريدة بصورة لصالح كامل.

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته،

وأحسن الله عزاء أهله وذويه،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

#صالح_كامل_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/mB2ZnkedYg — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 18, 2020

كما نعاه الإعلامي السعودي وليد الفراج قائلا: "رحل اليوم العم الشيخ صالح كامل، لأول مرة أشعر بهذا القدر من الحزن على فقدان رجل كان بمثابة الأب بالنسبة لي، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه وأبنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي، الله يرحمك يا أبو عبدالله".

رحل اليوم العم الشيخ #صالح_كامل ، لأول اشعر بهذة القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الاب بالنسبة لي ، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه وابنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي ، الله يرحمك يا ابوعبدالله .#صالح_كامل_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/YSyExhlmYF — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 18, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية