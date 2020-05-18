الإمارات تسمح بعودة حاملي الإقامات المتواجدين في الخارج والذين لهم أقارب في البلاد

أعلنت الحكومة الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، أنها ستسمح لحاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج البلاد والذين لهم أقارب داخل الإمارات بالعودة إليها اعتبارا من يونيو المقبل.

وقالت وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، في بيان مشترك، إنهما "ترحبان بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل".

وأكدت الوزارة والهيئة في هذا الصدد أن ذلك يأتي "حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

من جهة أخرى دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة، والتي "تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة".

وفي 19 مارس الماضي علقت الإمارات دخول حاملي الإقامة السارية الذين ما زالوا في الخارج بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وام + وكالات