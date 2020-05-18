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السودان.. اتفاق مع الحركات المسلحة على توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى

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السودان.. اتفاق مع الحركات المسلحة على توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى
RT
السودان.. اتفاق مع الحركات المسلحة على التوقيع على اتفاق سلام بالأحرف الأولى
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اتفقت السلطات الانتقالية في السودان والحركات المسلحة يوم الاثنين، على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام يوم 20 يونيو المقبل.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، عقد الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، جلسة مفاوضات عبر الفيديو كونفرنس​، مع "الجبهة الثورية"، حول القضايا القومية​​.

وعقب الجلسة، أوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد حسن عثمان التعايشي، أن "هناك توافق على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل مع (الجبهة الثورية) بحلول العشرين من يونيو المقبل".

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن جلسة اليوم خصصت لمناقشة "القضايا القومية والاتفاق حولها خلال ثلاثة أيام، وأن منهج الوفد الحكومي طيلة مفاوضات السلام ركز على معالجة قضايا الحرب والسلام في السودان على مستويين، الأول مظاهر الأزمة في مناطق النزاع في دارفور والمنطقتين وشرق السودان والتي سميت بالمسارات، وقضايا الحرب المرتبطة بالقضايا المركزية بين كل مناطق السودان".

ولفت التعايشي إلى أن القضايا القومية تشمل أسس بناء الدولة، وبناء العدالة والمساواة والحرية وبناء عقد اجتماعي لجميع السودانيين على أساس المواطنة إلى جانب المشاركة العادلة والفاعلة لجميع شركاء الثورة والجماعات الوطنية المختلفة، كما تشمل قضايا إقامة مؤتمر دستوري لصناعة الدستور، ينتهي بعقد مؤتمر عام، وكذلك قضايا نظام الحكم ومعايير قسمة الثروة والموارد الطبيعية والمؤسسات التي تتولى هذه المهام.

جدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية تجري مفاوضات لتحقيق السلام الشامل في السودان والتي ترعاها دولة جنوب السودان مع عدة مسارات من أبرزها دافور والمنطقتين والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار الشرق.

ويذكر أن الحرب الأهلية في دارفور التي نشبت منذ العام 2003 خلفت قرابة 300 ألف قتيل وسببت هجرة ما يزيد عن 2 مليون من سكان دارفور إلى داخل وخارج حدود السودان.

وأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، في فبراير الماضي، مع وفد مسار دارفور، الاتفاق على مبدأ تسليم جميع الملاحقين دوليا في جرائم حرب بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: وكالات

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