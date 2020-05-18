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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في إدلب ويعبران عن قلقهما المشترك من تطور الأحداث في ليبيا

أخبار العالم العربي

بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في إدلب ويعبران عن قلقهما المشترك من تطور الأحداث في ليبيا
Sputnik
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقات حول إدلب كما عبرا عن القلق حيال تطور الأحداث في ليبيا.

وجاء في بيان للكرملين، اليوم الاثنين: " أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الرئيسان خلالها الوضع في سوريا، وأعرب الطرفان عن النية المشتركة لتكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية منطقة خفض التصعيد بإدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي المؤرخة بـ17 سبتمبر 2018 ، الذي اعتمد في موسكو في 5 مارس".

وأضاف البيان، "كما بحث الجانبان الوضع في ليبيا، وأعربا عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك، وتم التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي، في 19 يناير ، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

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المصدر: إنترفاكس
 

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