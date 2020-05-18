مخلوف يرد على "الاتصالات" السورية: سيريتل دفعت ما ترتب عليها

استهجن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات السورية، أمس، بحق شركته وقال إنه غير صحيح.

وردا على ما جاء في منشور الهيئة أمس من أن سيريتل رفضت دفع المبالغ المفروضة عليها قال مخلوف إن ذلك غير صحيح، وأوضح في تدوينة له في صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن سيريتل توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بكتاب أرفق صورته مع المنشور، وقال: إنه "تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/05/2020 والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".

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وختم مخلوف بالتعبير عن استهجانه من "أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه".

وكانت الهيئة نشرت أمس توضيحا هددت فيه شركة سيريتل السورية بأنها ستتخذ "التدابير القاونية" ضدها بعد انتهاء المهلة الممنوحة، في حالة عدم تسديها المبالغ المترتبة عليها.

المصدر: RT